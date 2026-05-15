Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2026’nın Nisan ayında aylık %16,9 düşüş kaydetti

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Nisan ayında aylık %16,9 düşüş ve yıllık %39,6 artışla 104.698 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından sevkiyatların %85,7’si Çin’e, geri kalanı ise Endonezya’ya yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.