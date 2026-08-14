Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2026'nın Temmuz ayında %14,5 düştü

Avustralya'nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Temmuz ayında aylık %14,5 ve yıllık %3,8 düşüşle 44.224.980 mt seviyesinde yer aldı.

Hedland Liman İdaresi tarafından açıklanan verilere göre söz konusu ayda limandan Çin'e yapılan demir cevheri sevkiyatı Haziran ayına kıyasla %16,1 ve yıllık %2,9 düşüşle 37,86 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin'i sırasıyla 2,27 milyon mt ve 2,06 milyon mt ile Güney Kore ve Japonya takip etti.

Öte yandan Dampier limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı Temmuz ayında aylık %7,2 düşüş ve yıllık %4,3 artışla 12,59 milyon mt seviyesinde kaydedildi.