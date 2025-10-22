 |  Giriş 
Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2025’in Eylül ayında %42 düşüş kaydetti

Çarşamba, 22 Ekim 2025 14:21:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Eylül ayında aylık %42 ve yıllık %40,8 düşüşle 105.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından sevkiyatların tamamı Çin’e yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


