Hedland Limanı'ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2026'nın Eylül ayında aylık %31,5 arttı

Pilbara Ports tarafından yayımlanan aylık verilere göre Avustralya'nın Hedland Limanı'ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Eylül ayında Ağustos ayında kaydedilen 79.850 mt seviyesine kıyasla %31,5 artarken, yıllık bazda değişmeyerek 105.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland Limanı'ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatının tamamı Çin'e gerçekleştirildi.

Hedland limanı, Batı Avustralya'nın mangan bakımından zengin Pilbara bölgesinde faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerine ait madenlerden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.