Hedland Limanı'ndan yapılan demir cevheri ihracatı 2026'nın Eylül ayında aylık %4,9 arttı

Avustralya'nın Hedland Limanı'ndan yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Eylül ayında aylık %4,9 ve yıllık %0,7 artışla 48.904.062 mt seviyesinde yer aldı.

Pilbara Ports tarafından açıklanan verilere göre söz konusu ayda limandan Çin'e yapılan demir cevheri sevkiyatı Ağustos ayına kıyasla %7,8 artış ve yıllık %2,3 düşüşle 40,96 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin'i sırasıyla 3,22 milyon mt ve 2,01 milyon mt ile Güney Kore ve Japonya takip etti.

Öte yandan Dampier Limanı'ndan yapılan demir cevheri sevkiyatı Eylül ayında aylık %5,7 ve yıllık %3,4 artışla 13,53 milyon mt seviyesinde kaydedildi.