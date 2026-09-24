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Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2026'nın Ağustos ayında aylık %41,7 geriledi

Perşembe, 24 Eylül 2026 12:09:38 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya'nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre Hedland Limanı'ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Ağustos ayında aylık %41,7 ve yıllık %55,9 düşüşle 79.850 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatının tamamı Hindistan'a gerçekleştirildi.

Hedland limanı, Batı Avustralya'nın mangan bakımından zengin Pilbara bölgesinde faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerine ait madenlerden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.

Etiketler: Mangan Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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