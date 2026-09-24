Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2026'nın Ağustos ayında aylık %41,7 geriledi

Avustralya'nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre Hedland Limanı'ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Ağustos ayında aylık %41,7 ve yıllık %55,9 düşüşle 79.850 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatının tamamı Hindistan'a gerçekleştirildi.

Hedland limanı, Batı Avustralya'nın mangan bakımından zengin Pilbara bölgesinde faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerine ait madenlerden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.