Hedland limanından yapılan mangan cevheri ihracatı Ekim ayında yıllık %96 arttı

Cuma, 13 Kasım 2020 10:10:55 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, bu yıl Ekim ayında Hedland Limanı'ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı yıllık bazda %96 artışla 220.500 mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında Hedland limanından sadece Çin’e mangan cevheri sevkiyatı yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan zengini bölgesi olan Pilbara'da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.