Avustralya'nın Hedland Limanı'ndan yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Ekim ayında aylık %1,5 ve yıllık %2,7 düşüşle 48.165.298 mt seviyesinde yer aldı.

Pilbara Ports tarafından açıklanan verilere göre söz konusu ayda limandan Çin'e yapılan demir cevheri sevkiyatı Eylül ayına kıyasla %1,1 ve yıllık %4 düşüşle 40,49 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin'i sırasıyla 3,16 milyon mt ve 1,85 milyon mt ile Güney Kore ve Japonya takip etti.

Öte yandan Dampier Limanı'ndan yapılan demir cevheri sevkiyatı Ekim ayında aylık %10,2 artış ve yıllık %0,1 düşüşle 14,92 milyon mt seviyesinde kaydedildi.