Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Ocak ayında aylık %2,6 azaldı

Pazartesi, 13 Şubat 2023 09:47:13 (GMT+3) | İstanbul

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %2,6 düşerek ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 47.991.651 mt’a kıyasla neredeyse değişiklik göstermeyerek 47.998.375 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Aralık ayına kıyasla %1,4 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %1,9 artışla 41,21 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 3,15 milyon mt ile Güney Kore ve 1,93 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın demir cevheri bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.