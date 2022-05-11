Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Nisan ayında %1,5 düştü

Çarşamba, 11 Mayıs 2022 13:54:36 (GMT+3) | İstanbul

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Nisan ayında, bir önceki aya kıyasla %1,5 düşüşle ve 2021 yılının Nisan ayına kıyasla %1,5 artışla 45,78 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Mart ayına kıyasla %0,1 düşüşle ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %8,7 artışla 39,45 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 3,1 milyon mt ile Güney Kore ve 1,7 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya'nın demir cevheri zengini bölgesi olan Pilbara'da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.