﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Nisan ayında %1,5 düştü

Çarşamba, 11 Mayıs 2022 13:54:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Nisan ayında, bir önceki aya kıyasla %1,5 düşüşle ve 2021 yılının Nisan ayına kıyasla %1,5 artışla 45,78 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Mart ayına kıyasla %0,1 düşüşle ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %8,7 artışla 39,45 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 3,1 milyon mt ile Güney Kore ve 1,7 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya'nın demir cevheri zengini bölgesi olan Pilbara'da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: demir cevheri hammaddeler Avustralya Okyanusya ith/ihr istatistikleri 

Benzer haberler

13 Nis

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Mart ayında %17,9 arttı
11 Mar

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Şubat ayında %17,8 düştü
17 Şub

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Ocak ayında %5,6 düştü
09 Haz

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Mayıs ayında %6,5 arttı
12 Nis

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Mart ayında %24,5 arttı
29 Mar

Avustralya’nın demir cevheri satış geliri artan fiyatlar nedeniyle 2021’de yükselecek
10 Mar

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Şubat ayında %11,6 düştü
09 Şub

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Ocak ayında %9,2 düştü
08 Oca

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Aralık ayında %11,7 arttı
21 Ara

Demir cevheri fiyatlarının 2021 ortasına kadar 100$/mt’un üzerinde kalması bekleniyor