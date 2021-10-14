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Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Eylül ayında %6,9 arttı

Perşembe, 14 Ekim 2021 09:55:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hedland liman idaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %6,9 ve 2020 yılının Eylül ayına kıyasla %3,1 artışla 46,98 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı aylık %7,5 artış ve yıllık %2,8 düşüşle 38,62 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 3,93 milyon mt ile Güney Kore ve 2,81 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya'nın demir cevheri zengini bölgesi olan Pilbara'da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: demir cevheri  Okyanusya  hammaddeler  Avustralya  |  benzer haberler »


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