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Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Ekim ayında %0,6 düştü

Perşembe, 11 Kasım 2021 14:56:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hedland liman idaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %0,6 düşüş ve 2020 yılının Ekim ayına kıyasla %0,4 artışla 46,69 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı aylık %1,2 artış ve yıllık %1,5 düşüşle 39,09 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 3,84 milyon mt ile Güney Kore ve 1,87 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya'nın demir cevheri zengini bölgesi olan Pilbara'da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: demir cevheri  hammaddeler  Avustralya  Okyanusya  |  benzer haberler »


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