Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Aralık ayında aylık %3,6 arttı

Perşembe, 12 Ocak 2023 10:08:28 (GMT+3) | İstanbul

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %3,6 artışla ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %3,1 düşüşle 49,27 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Kasım ayına kıyasla %0,6 artışla ve 2021 yılının Aralık ayına kıyasla %0,8 düşüşle 41,79 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 3,77 milyon mt ile Güney Kore ve 2,43 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın demir cevheri zengini bölgesi olan Pilbara’da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.