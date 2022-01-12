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Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Aralık ayında %17,1 arttı

Çarşamba, 12 Ocak 2022 14:59:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hedland liman idaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %17,1 ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %9,3 artışla 50,84 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı aylık %15,4 ve yıllık %5,4 artışla 42,12 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 3,38 milyon mt ile Güney Kore ve 3,15 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya'nın demir cevheri zengini bölgesi olan Pilbara'da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Avustralya  Okyanusya  hammaddeler  demir cevheri  |  benzer haberler »


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