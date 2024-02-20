Habaş sıcak şerit tesisinin kapasitesini %80 artıracak

Salı, 20 Şubat 2024 10:42:32 (GMT+3) | İstanbul

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group çelik üreticisi Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İhtisal Endüstri A.Ş.’nin sıcak şerit tesisinde gerçekleştirilen kapasite artırma çalışmalarını tamamladığını açıkladı.

Yenileme çalışmaları Habaş’ın tesisin kapasitesini %80 artırarak yıllık 2,5 milyon mt'dan 4,5 milyon mt'a çıkarmasını sağlayacak. Söz konusu kapasite artışıyla şirketin ürün portföyüne karbon kalite çeliğin yanı sıra HSLA kalite çelik ve boru kaliteleri eklenebilir.

Sıcak şerit tesisi 225 mm kalınlığa, 2.100 mm genişliğe ve 12 metre uzunluğa kadar slabları işleyerek 700-2.100 mm genişliğe ve 1,2-25,4 mm kalınlığa sahip sıcak şerit üretebiliyor.