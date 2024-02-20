﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Habaş sıcak şerit tesisinin kapasitesini %80 artıracak

Salı, 20 Şubat 2024 10:42:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group çelik üreticisi Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İhtisal Endüstri A.Ş.’nin sıcak şerit tesisinde gerçekleştirilen kapasite artırma çalışmalarını tamamladığını açıkladı.

Yenileme çalışmaları Habaş’ın tesisin kapasitesini %80 artırarak yıllık 2,5 milyon mt'dan 4,5 milyon mt'a çıkarmasını sağlayacak. Söz konusu kapasite artışıyla şirketin ürün portföyüne karbon kalite çeliğin yanı sıra HSLA kalite çelik ve boru kaliteleri eklenebilir.

Sıcak şerit tesisi 225 mm kalınlığa, 2.100 mm genişliğe ve 12 metre uzunluğa kadar slabları işleyerek 700-2.100 mm genişliğe ve 1,2-25,4 mm kalınlığa sahip sıcak şerit üretebiliyor.


Etiketler: Slab Yarı Mamul Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya çıkışlı slab fiyatları değişmedi

19 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

İran’ın çelik ihracatı İran yılının ilk 10 ayında arttı

14 Şub | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı slab fiyatları aynı kaldı

13 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab fiyatları aşağı yönlü

08 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Küresel slab piyasası Asya’nın tatile girmesiyle son bağlantılarda fiyatlar değişmese bile zayıfladı

07 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab bağlantı fiyatları değişmedi

01 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin slab ithalatı Aralık ayında %15,6 düştü

31 Oca | Çelik Haberler

Rusya çıkışlı slab taşıyan gemi Çin açıklarında battı

30 Oca | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı slab için yapılan pazarlıklarda fiyatlar düştü

25 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

JSW Steel USA Ohio slab döküm altyapısını yenileyecek

24 Oca | Çelik Haberler