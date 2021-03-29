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Habaş, Honda Türkiye tesisinin yeni sahibi olacak

Pazartesi, 29 Mart 2021 14:38:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Otomobil üreticisi Honda Türkiye, Gebze’de bulunan tesislerini Habaş Topluluğu’na devredeceğini açıkladı. Tesisin devri, 2021 yılının Eylül ayından sonra gerçekleştirilecek.

2019 yılında Japonya merkezli otomobil üreticisi Honda, Türkiye’de bulunan tesislerindeki üretimi bu yıl durduracağını açıklamıştı. Honda 1992 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteriyor.

Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre Honda, İngiltere’de bulunan tesisini 2022 yılında İngiltere merkezli Panattoni’ye devrederek, yalnızca Türkiye değil aynı zamanda İngiltere’de olmak üzere Avrupa’daki üretimini durduracak.


Etiketler: otomotiv  Türkiye  Avrupa  |  benzer haberler »


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