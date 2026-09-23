Gürcistan'ın Türkiye'den çubuk ve boru ithalatı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde arttı

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ülkenin Türkiye'den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 2,24 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %56,7 artışla 328,87 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %7 artışla 1,92 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın ilk sekiz ayında Gürcistan'ın Türkiye'den yaptığı çelik çubuk ithalatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %24,2 artışla 143.940 mt olurken, bu ithalatın değeri geçtiğimiz yılın Ocak-Ağustos döneminde kaydedilen 67,7 milyon $'a kıyasla 86,6 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Bu yıl Ocak-Ağustos döneminde ülkenin Türkiye'den yaptığı çelik boru ithalatı yıllık %10,3 artışla 59.299 mt olurken, bu ithalatın değeri geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 40,82 milyon $'a kıyasla 43,36 milyon $ seviyesinde yer aldı.