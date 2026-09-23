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Gürcistan'ın Türkiye'den çubuk ve boru ithalatı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde arttı

Çarşamba, 23 Eylül 2026 12:17:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ülkenin Türkiye'den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 2,24 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %56,7 artışla 328,87 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %7 artışla 1,92 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın ilk sekiz ayında Gürcistan'ın Türkiye'den yaptığı çelik çubuk ithalatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %24,2 artışla 143.940 mt olurken, bu ithalatın değeri geçtiğimiz yılın Ocak-Ağustos döneminde kaydedilen 67,7 milyon $'a kıyasla 86,6 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Bu yıl Ocak-Ağustos döneminde ülkenin Türkiye'den yaptığı çelik boru ithalatı yıllık %10,3 artışla 59.299 mt olurken, bu ithalatın değeri geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 40,82 milyon $'a kıyasla 43,36 milyon $ seviyesinde yer aldı. 

Etiketler: Boru Borular Gürcistan Avrupa İth/ihr İstatistikleri 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

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Dış Çap 26,9 - 125 mm
Et Kalınlığı 1 - 2 mm
 
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