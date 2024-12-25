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Gürcistan’ın Türkiye’den boru ithalatı Ocak-Kasım döneminde %81,8 arttı

Çarşamba, 25 Aralık 2024 12:16:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu bu yılın Ocak-Kasım döneminde 2,94 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %15,1 artışla 438,30 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %7,4 artışla 2,50 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın ilk on bir ayında Gürcistan’ın Türkiye’den yaptığı çelik boru ithalatı yıllık %81,8 artışla 72.816 mt olurken bu ithalatın değeri yıllık %59,9 artışla 61,49 milyon $ seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Boru Borular Gürcistan Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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