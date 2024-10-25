Gürcistan’ın Türkiye’den boru ithalatı Ocak-Eylül döneminde %81,8 arttı

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu bu yılın Ocak-Eylül döneminde 2,33 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %6,6 artışla 347,03 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %6,2 artışla 1,99 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın ilk dokuz ayında Gürcistan’ın Türkiye’den yaptığı çelik boru ithalatı yıllık %81,8 artışla 56.396 mt olurken bu ithalatın değeri yıllık %57,8 artışla 48 milyon $ seviyesinde kaydedildi.