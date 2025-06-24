Gürcistan’ın Türkiye’den boru ithalatı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %15,8 yükseldi

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 1,21 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %22,2 düşüşle 136,15 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %1 düşüşle 1,07 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın ilk beş ayında Gürcistan’ın Türkiye’den yaptığı çelik boru ithalatı yıllık %15,8 artışla 30.858 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %3,7 artışla 24,12 milyon $ seviyesinde kaydedildi.