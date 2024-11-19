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Gürcistan’ın Türkiye’den boru ithalatı Ocak-Ekim döneminde %82 arttı

Salı, 19 Kasım 2024 11:04:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu bu yılın Ocak-Ekim döneminde 2,22 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %18,7 artışla 416,82 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %5,3 artışla 2,22 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın ilk on ayında Gürcistan’ın Türkiye’den yaptığı çelik boru ithalatı yıllık %82 artışla 64.390 mt olurken bu ithalatın değeri yıllık %58,1 artışla 54,32 milyon $ seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Boru Borular Gürcistan Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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