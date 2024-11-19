Gürcistan’ın Türkiye’den boru ithalatı Ocak-Ekim döneminde %82 arttı

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu bu yılın Ocak-Ekim döneminde 2,22 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %18,7 artışla 416,82 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %5,3 artışla 2,22 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın ilk on ayında Gürcistan’ın Türkiye’den yaptığı çelik boru ithalatı yıllık %82 artışla 64.390 mt olurken bu ithalatın değeri yıllık %58,1 artışla 54,32 milyon $ seviyesinde kaydedildi.