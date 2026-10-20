Gürcistan'ın Türkiye'den çubuk ve boru ithalatı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde artış kaydetti

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde ülkenin Türkiye'den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 2,54 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %51,1 artışla 359,29 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %7,5 artışla 2,18 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın ilk dokuz ayında Gürcistan'ın Türkiye'den yaptığı çelik çubuk ithalatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %34,4 artışla 157.686 mt olurken, bu ithalatın değeri geçtiğimiz yılın Ocak-Eylül döneminde kaydedilen 68,63 milyon $'a kıyasla 94,85 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Ocak-Eylül döneminde ülkenin Türkiye'den yaptığı çelik boru ithalatı yıllık %9,9 artışla 67.298 mt olurken, bu ithalatın değeri geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 46,3 milyon $'a kıyasla 51,94 milyon $ seviyesinde yer aldı.