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Gürcistan’ın Türkiye’den boru ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %79,1 arttı

Perşembe, 19 Eylül 2024 10:42:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 2,08 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %10,3 artışla 323,53 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %6,9 artışla 1,76 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın ilk sekiz ayında Gürcistan’ın Türkiye’den yaptığı çelik boru ithalatı yıllık %79,1 artışla 48.424 mt olurken bu ithalatın değeri yıllık %56,1 artışla 41,61 milyon $ seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Boru Borular Gürcistan Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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