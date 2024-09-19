Gürcistan’ın Türkiye’den boru ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %79,1 arttı

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 2,08 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %10,3 artışla 323,53 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %6,9 artışla 1,76 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın ilk sekiz ayında Gürcistan’ın Türkiye’den yaptığı çelik boru ithalatı yıllık %79,1 artışla 48.424 mt olurken bu ithalatın değeri yıllık %56,1 artışla 41,61 milyon $ seviyesinde kaydedildi.