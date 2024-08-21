Gürcistan’ın Türkiye’den boru ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %81,8 arttı

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 1,81 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %8,2 artışla 289,77 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %16,8 artışla 1,52 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın ilk yedi ayında Gürcistan’ın Türkiye’den yaptığı çelik boru ithalatı yıllık %81,8 artışla 41.378 mt olurken bu ithalatın değeri yıllık %58,5 artışla 35,72 milyon $ seviyesinde kaydedildi.