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Gürcistan’ın Türkiye’den boru ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %81,8 arttı

Çarşamba, 21 Ağustos 2024 11:54:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 1,81 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %8,2 artışla 289,77 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %16,8 artışla 1,52 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın ilk yedi ayında Gürcistan’ın Türkiye’den yaptığı çelik boru ithalatı yıllık %81,8 artışla 41.378 mt olurken bu ithalatın değeri yıllık %58,5 artışla 35,72 milyon $ seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Boru Borular Gürcistan Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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