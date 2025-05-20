Gürcistan’ın Türkiye’den boru ithalatı Ocak-Nisan döneminde %24,3 arttı

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak-Nisan döneminde ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 914,3 milyon $ olurken, bu ticareti yıllık %19,5 düşüşle 100,07 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %3,5 düşüşle 814,23 milyon $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın ilk dört ayında Gürcistan’ın Türkiye’den yaptığı çelik boru ithalatı yıllık %24,3 artışla 25.165 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %11,7 artışla 19,91 milyon $ seviyesinde kaydedildi.