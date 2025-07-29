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Hyundai Steel’in net kârı ve faaliyet kârı 2025’in ikinci çeyreğinde artış kaydetti

Salı, 29 Temmuz 2025 12:58:38 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde Hyundai Steel, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 1.4 milyar KRW net kâra kıyasla 37,4 milyar KRW (26,88 milyon $) net kâr elde ederken, şirketin satış geliri yıllık %1,6 düşüşle 5,94 trilyon KRW (4,27 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Satış gelirinde önceki çeyreğe kıyasla gösterilen artış uzun mamul fiyatlarındaki düşüş nedeniyle 382,1 milyar KRW seviyesinde sınırlı kaldı.

Söz konusu dönemde şirketin faaliyet kârı, bir önce yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 98 milyar KRW’ya kıyasla 101,8 milyar KRW (73,15 milyon $) oldu. Önceki çeyrekte 19 milyar KRW faaliyet zararı kaydeden şirket bahsi geçen çeyreğe kıyasla 120,8 milyar KRW artışla ikinci çeyrekte faaliyet kârına döndü. Çeyreklik bazdaki artışın nedeni olarak satış tonajlarındaki artış ve düşük hammadde fiyatları gösterildi.

Yüksek fırın ile elektrik ark ocaklı üretimi birlikte kullanan bir sistem üzerindeki testlerine devam eden Hyundai Steel düşük karbon emisyonlu çelik talebinde görülecek artışa hazırlanmaya çalışıyor. Şirket bununla birlikte dış piyasalarda otomotiv sektörü için yüksek kaliteli sac satışlarını artırma hedefini koruyor.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya Mali Sonuçlar Hyundai 

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