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Güney Kore Çin’den ithal levhaya antidamping soruşturması başlattı

Cuma, 11 Ekim 2024 13:50:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Kore Ticaret Komisyonu, Çin’den ithal sıcak haddelenmiş karbon veya alaşımlı çelikten levhaya yönelik antidamping soruşturması başlattığını duyurdu.

Soruşturmanın Çin’den ithal söz konusu ürünün yerel sektörde maddi zarara yol açtığı ve mevcut damping oranının %25,89 seviyesinde yer aldığı gerekçesiyle yerel üretici Hyundai Steel Co., Ltd.’nin yaptığı başvuru üzerine başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan soruşturmanın 1 Temmuz 2023-30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacağı ve komisyonun sektörün uğradığı maddi zararı değerlendirmek için 1 Ocak 2021 ve 30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki dönemi de inceleyeceği ifade edildi.

Soruşturmanın ön sonuçlarının duyurunun yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

Soruşturmaya tabi ürünler Güney Kore Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7208.51.1000, 7208.51.9000, 7208.52.1000, 7208.52.9000, 7225.40.9010, 7225.40.9091 ve 7225.40.9099 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler G. Kore Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler Hyundai 

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