Güney Afrika’nın demir çelik üretimi Haziran ayında %41,1 arttı

Salı, 10 Ağustos 2021 14:40:29 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Haziran ayında Güney Afrika’nın imalat sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %12,5 artış gösterdi.

Aynı ayda, demir çelik, demirsiz metal ürünler, metal ürünler ve ekipman üretiminde yıllık bazda %19,2 artış kaydedildi. Haziran ayında demir çelik üretimi yıllık %41,1, yapısal metal üretimi ise yıllık %3,1 arttı. Aylık bazda karşılaştırıldığında, demir çelik üretimi Haziran ayında %4,6 artış kaydetti ve yapısal metal ürünleri üretimi %9,6 düşüş gösterdi.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Güney Afrika’da ana demir çelik ürünlerin satışlarından elde edilen değer (güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş) bir önceki aya kıyasla %5,9 artışla 11,70 milyar ZAR (791,36 milyon $) seviyesinde yer aldı.