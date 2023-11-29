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ArcelorMittal South Africa zayıf talep nedeniyle uzun mamul faaliyetlerine son vermeyi planlıyor

Çarşamba, 29 Kasım 2023 12:31:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Afrika’nın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal South Africa olumsuz piyasa koşulları nedeniyle uzun mamul faaliyetlerine son vermeyi planladığını açıkladı.

Söz konusu kararda zayıf talep, sınırlı altyapı harcamaları ve proje gecikmeleri sonucunda ortaya çıkan kapasite fazlası, yüksek nakliye ile lojistik maliyetlerinin yanı sıra enerji fiyatları ve ülkede süregelen demir yolu lojistik sıkıntıları etkili oldu. Newcastle Works’te bulunan tesislerin çoğu, Vereeniging Works ve haddeleme tesisleri kapatılırken, kok bataryaları faaliyet göstermeye devam edecek.

Kapanıştan yaklaşık 3.500 çalışanın etkileneceği tahmin ediliyor.

ArcelorMittal South Africa’nın CEO’su Kobus Verster, “ArcelorMittal South Africa yönetim kurulu olası tüm seçenekleri tükettikten sonra bu noktaya geldi. Bu koşullar ne kadar zor olursa olsun şirketin ve paydaşlarının çıkarları doğrultusunda faaliyetlerimizin uzun vadede sürdürülebilir kalmasını sağlamamız gerekiyor. Diğer faaliyetlerimiz uzun mamul operasyonlarının sona ermesiyle daha sürdürülebilir bir mali yapıya sahip olacak ve ürün geliştirmek amacıyla uygun sermaye yatırımını yapabileceğiz,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Uzun Ürünler G. Afrika Güney Afrika Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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