ArcelorMittal SA hammadde sıkıntısı nedeniyle Vanderbijlpark tesisindeki yüksek fırını geçici olarak kapattı

Basında çıkan haberlere göre, Afrika’nın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal South Africa ülkedeki demir yolu şirketi Transnet’in düşük performansı ve yol açtığı hammadde sıkıntısı nedeniyle Vanderbijlpark tesisindeki yüksek fırınını üç haftalığına kapattı.
SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre trenlerin bulunabilirliğindeki aksaklık hammadde stokunu etkilerken, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş başlıca girdi mamullerin fiyatlarını artırıyor.
ArcelorMittal South Africa yıllık 7 milyon mt sıvı çelik üretim kapasitesine sahip.