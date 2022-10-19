ArcelorMittal ve Sasol yeşil hidrojen ve karbon yakalama projeleri geliştirmek için güçlerini birleştirdi

Çarşamba, 19 Ekim 2022 11:58:22 (GMT+3) | İstanbul

Yapılan ortak açıklamaya göre, Güney Afrikalı enerji şirketi Sasol ile ArcelorMittal South Africa sürdürülebilir yakıt ve kimyasal üretmek için karbon yakalama teknolojisi geliştirmek ve yeşil hidrojen ile türevleri yoluyla yeşil çelik üretimi gerçekleştirmek için iş birliği yaptı.

Şirketler iki proje için çalışmalar yürütecek. Bunlardan ilki olan Saldanha yeşil hidrojen ve türevleri projesiyle bölgenin yeşil hidrojen ihracat merkezi ve yeşil çelik üretim merkezi olma potansiyeli araştırılacak. Diğer proje Vaal karbon yakalama ve kullanım (CCU) projesiyle ise ArcelorMittal South Africa’nın Vanderbijlpark çelik tesisinde yakalanan karbonun sürdürülebilir yakıt ve kimyasallara dönüştürülmesi için yenilenebilir elektriğin ve yeşil hidrojenin kullanımı üzerinde çalışılacak.

ArcelorMittal South Africa’nın CEO’su Kobus Verster konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu potansiyel projeler karbonsuzlaştırma yolculuğumuzun başlangıcı için önemli ve Güney Afrika hükümetinin yeşil ekonomiye geçişe yönelik isteğinin gerçekleşmesine katkı sağlamamıza fırsat yaratıyor. Aynı zamanda, mevcut varlıklarımızın verimliliğini maksimum seviyeye çıkararak ülkenin ekonomik büyümesine de destek olacağız,” dedi.

Sasol ve ArcelorMittal South Africa, 2050 yılı itibarıyla karbon salımlarını sıfıra indirmiş olmak istiyor. İki proje de ArcelorMittal South Africa’nın Saldanha’daki Midrex tesisinde yeşil hidrojen kullanıp doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üreterek ve en önemli tesisi Vanderbijlpark’ta karbon ayak izini aşağı çekerek Afrika’nın ilk yeşil yassı mamul üreticisi olmasına fırsat verecek.