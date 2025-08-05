G. Afrika korozyona dayanıklı yassı çelik ithalatına soruşturma başlattı

Güney Afrika Uluslararası Ticaret İdaresi Komisyonu, korozyona dayanıklı yassı çelik ithalatındaki artış karşısında koruma önlemi soruşturması başlattığını açıkladı. Soruşturma 1 Aralık 2021 ve 30 Kasım 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor.

Soruşturma, yerel üretici ArcelorMittal South Africa Limited’in ithalat artışı döneminde net kârında ve pazar payında düşüş, fiyatlar üzerinde baskı ve nakit akışında artış şeklinde ciddi zararlar yaşadığını belirttiği başvurusu üzerine başlatıldı.

Söz konusu ürün, 7210.61.40 ve 7210.61.90 kodları altındaki genişliği 600 mm veya üzerinde ve kalınlığı 0,45 mm veya üzerinde alüminyum-çinko alaşım ile kaplanmış demir veya alaşımsız çelikten yassı haddelenmiş ürünler ve 7210.49.40, 7210.49.50, 7210.49.90, 7225.92.45, 7225.92.55 ve 7225.92.90 kodları altında kayıtlı bulunan genişliği 600 mm veya üzerinde ve kalınlığı 0,45 mm veya üzerinde çinko ile kaplanmış alaşımsız veya diğer alaşımlı çelikten yassı haddelenmiş ürünler olarak tanımlanıyor.