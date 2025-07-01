Güney Afrika yassı mamul ithalatına geçici koruma vergisi getirdi

Güney Afrika’nın resmî gazetesinde yayımlanan açıklamaya göre hükümet, demir veya alaşımsız çelikten yassı mamul ithalatına geçici koruma vergisi getirmeye karar verdi. Vergi, 13 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

7210.61.20, 7210.61.30, 7225.92.25 ve 7225.92.35 kodları altında kayıtlı bulunan söz konusu ürünlere getirilen geçici vergi %52,34 oranında belirlendi. Açıklamaya göre Brezilya, Mısır, Hindistan, Tayland, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam dahil olmak üzere 80’in üzerinde ülkeden yapılan demir veya alaşımsız çelikten yassı mamul ithalatı söz konusu vergiden muaf tutulacak.