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Güney Afrika yassı mamul ithalatına yönelik koruma önlemi soruşturması başlattı

Perşembe, 07 Mart 2024 14:39:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından yayımlanan açıklamaya göre Güney Afrika, demir, alaşımsız veya diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamul ithalatına yönelik koruma önlemi soruşturması başlattı. Söz konusu soruşturma 1 Temmuz 2020 ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor.

Soruşturma sırasında ülke söz konusu ürünlerin ithalatındaki artışın yerel sektöre ciddi zarar verip vermediğini veya ciddi zarar tehdidi oluşturup oluşturmadığını değerlendirecek.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208.10, 7208.25, 7208.26, 7208.27, 7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39, 7208.40, 7208.51, 7208.52, 7208.53, 7208.54, 7208.90, 7211.14, 7225.30, 7225.40, 7225.99 ve 7226.99 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Yassı Ürünler G. Afrika Güney Afrika Kota ve Vergiler 

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