GTRI: Zorunlu kalite kontrol denetimi Hindistan’ın çelik bağlantı elemanı ithalatını olumsuz etkileyebilir

Hindistan merkezli Küresel Ticaret Araştırma Girişimi (GTRI), Hindistan hükümetinin çelik bağlantı elemanlarına getirdiği zorunlu kalite kontrol denetimi uygulamasını kaldırması gerektiğini, aksi takdirde endüstriyel tedarik zincirlerinde ciddi aksamalar yaşanabileceğini ifade etti.

GTRI, yabancı veya yerel üreticilerin kalite kontrol denetimi kapsamında zorunlu tutulan Hindistan Standartları Bürosu (BIS) sertifikasyon sürecinden geçmediğine ve bu nedenle ithalatın 20 Mart tarihinden itibaren tamamen duracağına dikkat çekti.

Hükümet, çelik bağlantı elemanlarının 20 Mart tarihinden itibaren zorunlu kalite kontrol denetimine tabi tutulacağını geçtiğimiz ayın Eylül ayında bildirmişti.

Zorunlu kalite kontrol denetimi gereğince BIS sertifikası olmayan hiçbir ürünün üretilmesine, ithalatına, ticaretinin yapılmasına veya satılmasına izin verilmiyor. İthalat durumunda ise ithalatçıların veya yabancı satıcıların kalite sertifikası alması zorunlu tutuluyor. Bu yasağın ihlal edilmesi halinde hükümet, hem para hem de hapis cezası uyguluyor.