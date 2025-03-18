 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > GTRI:...

GTRI: Zorunlu kalite kontrol denetimi Hindistan’ın çelik bağlantı elemanı ithalatını olumsuz etkileyebilir

Salı, 18 Mart 2025 14:19:19 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Küresel Ticaret Araştırma Girişimi (GTRI), Hindistan hükümetinin çelik bağlantı elemanlarına getirdiği zorunlu kalite kontrol denetimi uygulamasını kaldırması gerektiğini, aksi takdirde endüstriyel tedarik zincirlerinde ciddi aksamalar yaşanabileceğini ifade etti.

GTRI, yabancı veya yerel üreticilerin kalite kontrol denetimi kapsamında zorunlu tutulan Hindistan Standartları Bürosu (BIS) sertifikasyon sürecinden geçmediğine ve bu nedenle ithalatın 20 Mart tarihinden itibaren tamamen duracağına dikkat çekti.

Hükümet, çelik bağlantı elemanlarının 20 Mart tarihinden itibaren zorunlu kalite kontrol denetimine tabi tutulacağını geçtiğimiz ayın Eylül ayında bildirmişti.

Zorunlu kalite kontrol denetimi gereğince BIS sertifikası olmayan hiçbir ürünün üretilmesine, ithalatına, ticaretinin yapılmasına veya satılmasına izin verilmiyor. İthalat durumunda ise ithalatçıların veya yabancı satıcıların kalite sertifikası alması zorunlu tutuluyor. Bu yasağın ihlal edilmesi halinde hükümet, hem para hem de hapis cezası uyguluyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatlarındaki artış durdu, kısa vadeli görünüm karışık

18 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları geniş bir aralıkta yatay

18 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları AB’nin koruma önlemleri değerlendirildiği için yatay

17 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel soğuk rulo sac fiyatları çoğunlukla yatay seyretti

17 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Rourkela Steel Plant üretim kapasitesini 9 milyon mt’a çıkaracak

17 Mar | Çelik Haberler

Shyam Metallics çelik çatı kaplama malzemeleri üretimine başladı

14 Mar | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları cansız alımlar ve karşı tekliflerin reddedilmesi sonucu yatay

14 Mar | Hurda ve Hammadde

Jindal Stainless karbonsuz üretim için 2030'a kadar 80 milyon $ yatırım yapacak

13 Mar | Çelik Haberler

ArcelorMittal Nippon Steel hammadde ithalatındaki kısıtlamaları mahkemeye taşıdı

13 Mar | Çelik Haberler

Hindistan’da ithal hurda fiyatları tatil nedeniyle duran alımlar sonucu farklı seyirler izledi

12 Mar | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis