GTRI: Hindistan enerji sektörü CRGO çelik arzında sıkıntı yaşıyor

Hindistan merkezli Küresel Ticaret Araştırma Girişimi (GTRI) tarafından yayımlanan raporda, elektrik motorları ve transformatör üretiminde önem taşıyan soğuk haddelenmiş taneleri yönlendirilmiş (CRGO) çelik arzının %30 azaldığını belirtti.

Yerel CRGO üretiminin talebin yaklaşık %10-12’sini karşıladığı ve Hindistan’ın büyük ölçüde ithalata bağımlı olduğu ifade edildi.

Hindistan Standartları Bürosu’nun (BIS) Japon, Güney Koreli ve Çinli tedarikçilerin ruhsat yenilemelerini geciktirmesinin CRGO çelik arzında sıkıntıya yol açtığı dile getirildi.

Çoğu ruhsatın süresinin yakın zaman içerisinde dolarak arz sıkıntısına ve enerji sektöründe belirsizliğe neden olacağı vurgulandı.

Yabancı tedarikçilerin BIS’ten kalite kontrol sertifikası alması gerekiyor. Söz konusu sertifika, ürünün kalitesini garanti etse de yalnızca bazı satıcılardan belli başlı birkaç kalitenin alımına olanak tanıyor ve bu durum, teslimat süresinin uzamasına yol açıyor.

Dünyanın en büyük CRGO çelik tüketicilerinden biri olan Hindistan’ın talebi 2023-24 mali yılında 400.000 mt seviyesinde yer almış, bunun yalnızca 50.000 mt iç piyasada üretilmiş ve 239.000 mt’u Çin, Japonya, Rusya ve Güney Kore gibi ülkelerden ithal edilmişti.

GTRI, enerji sektöründeki büyüme, 2030 yılına kadar 500 GW’lık yenilenebilir enerji kapasitesi devreye alma planları ve Hindistan Enerji Verimliliği Bürosu’nun 1 Ocak tarihinden itibaren dağıtım trafoları için enerji yıldızı etiketini zorunlu tutması doğrultusunda Hindistan’ın CRGO talebinin yıllık %10-12 artmasının beklendiğini dile getirdi.

CRGO artık stratejik öneme sahip olarak kabul edildiği ve arzı sınırlı kalabileceği için bu sorunun yerel üretime öncelik verilerek çözülmesi önerildi. Herhangi bir adım atılmaması halinde Hindistan’ın enerji hedeflerinin tehlikeye girebileceğinin altı çizildi. CRGO’nun enerji kaybını azaltmasının trafo çekirdekleri açısından çok önemli olduğu vurgulandı.

Öte yandan BIS’in küçük ölçekli üreticilerin yanı sıra mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek amacıyla onaylı CRGO kalitelerini ve tedarikçilerini içeren listeyi genişletmesi gerektiği de aktarıldı.