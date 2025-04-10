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Greensteel Australia yeni çelik tesisine 1,6 milyar $’lık yatırım yaptı

Perşembe, 10 Nisan 2025 14:19:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya merkezli çelik üreticisi Greensteel Avustralya, yeni kuracağı bir tesise doğrudan indirgenmiş demir tesisi, iki elektrik ark ocağı, bir yapısal çelik haddehanesi ve ikinci bir inşaat demiri haddehanesi inşa edilmesi için 1,6 milyar $’lık yatırım yaptığını açıkladı. Greensteel, yeni ekipmanları sağlayacak olan İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli’den geçtiğimiz yılın Ekim ayında bir inşaat demiri haddehanesi sipariş etmişti. İki elektrik ark ocağı ve DRI tesisinin teslimatının 2026 sonunda ya da 2027 başında yapılması bekleniyor.

Henüz yeri belli olmayan ancak diğer çelik tesislerine yakınlığı nedeniyle Whyhalla’da kurulması beklenen tesis, Greensteel’in Avustralya’nın ilk ultra düşük karbonlu çelik üretimi yapan şirketi olma hedefine hizmet edip ülkenin çelik üretimi kapasitesini güçlendirecek.

Tesisin özellikleri arasında şu anda Avustralya’da yapılamayan yüksek hızlı ray imalatı için gereken ultra uzun profil üretimi ve hidrojen bazlı doğrudan indirgenmiş demir üretimi bulunuyor.

Greensteel Başkanı ve CEO’su Mena Ibrahim, kontrat imzalama etkinliğinde yeni tesisin inşaat sırasında 2.500 iş olanağı yaratacağını, inşa edildikten sonra ise 1.500 kalıcı istihdam imkanı sağlayacağını ifade etti.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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