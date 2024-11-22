GreenIron Tellus ile imzaladığı anlaşmayla geri dönüşümdeki konumunu güçlendiriyor

İsveç merkezli girişim GreenIron, Avustralya merkezli Tellus ile bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı. Bu anlaşma, GreenIron’ın ilk resmi geri dönüşüm anlaşması olmasının yanı sıra şirketin sürdürülebilir ve döngüsel bir ekonomiye doğru yolculuğundaki gelişimini temsil ediyor.

Bu iş birliği sayesinde GreenIron, Tellus’un imalat ve madencilik sektörlerindeki müşterileri için yönettiği atık malzemeleri geri dönüştürmek için patentli fosil yakıt içermeyen indirgeme teknolojisini kullanacak.

GreenIron CEO’su Edward Murray, “Tellus ile yaptığımız bu iş birliği, GreenIron için önemli bir kilometre taşı olup, geri dönüşüm değer zincirinde çok önemli bir rol oynama potansiyelimizi ortaya koyuyor. Benzersiz fosil yakıt içermeyen indirgeme teknolojimiz, çeşitli malzemeleri işleyerek atıkları değerli, yeniden kullanılabilir kaynaklara dönüştürebiliyor. Emisyonu azaltarak ve geri dönüştürülmüş metalleri tedarik zincirine yeniden dahil ederek, daha sürdürülebilir ve döngüsel bir ekonomiye aktif olarak katkıda bulunuyoruz,” şeklinde yorum yaptı.