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LKAB Kiruna’daki fosil yakıt kullanılmayan sünger demir üretimini 2040’lara erteledi

Cuma, 25 Ekim 2024 11:30:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB, Kiruna madenindeki pelet ve toz cevher üretimini artırabileceğini tespit ettiğinden madendeki fosil yakıt kullanılmayan sünger demir üretimini 2040’lara ertelediğini açıkladı.

Şirketin CEO’su Jan Moström, “Kiruna’da birkaç yıl öncesine göre farklı bir durumla karşı karşıyayız. Yeni yatakta gerçekleştirilen çalışmalarda üretim tonajını artırabileceğimizi tespit ettik. Bu da 2030’lu yıllarda demir cevheri üretimini kademeli olarak %50 oranında artırabileceğimiz anlamına geliyor,” dedi.

Öte yandan şirketin Gällivare’de HYBRIT teknolojisi ve sünger demir deneme tesisine yönelik çalışmaları planlandığı gibi ilerliyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, LKAB ve enerji şirketi Vattenfall’un fosil yakıt kullanmadan çelik üreten ortak girişimi HYBRIT, Gällivare’de yıllık 1,3 milyon mt sünger demir kapasiteli bir deneme tesisi kuracak. Tesisin 2026 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.


Etiketler: Pelet Demir Cevheri Hammaddeler İsveç Avrupa Birliği Madencilik Çelik Üretimi 

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