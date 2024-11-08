İsveçli GRANGEX küresel çelik piyasasının başlıca DR konsantre manyetit tedarikçisi olmayı hedefliyor

İsveç merkezli madenci GRANGEX AB, Norveç’in Kirkenes kentinde yer alan Sydvaranger demir cevheri madeni için ön fizibilite çalışmasına başladığını duyurdu.

Söz konusu çalışmayı İngiltere merkezli danışmanlık şirketi SLR Consulting’in yöneteceği ve GRANGEX ile alım sözleşmesi imzalayan İngiltere merkezli madenci Anglo American’ın da yer aldığı teknik komitenin denetleyeceği ifade edildi. Ön fizibilite çalışmasının önümüzdeki yılın Ocak ayında ve akabinde başlayacak nihai fizibilite çalışmasının da 2025 yılının ortasında tamamlanması bekleniyor.

GRANGEX, Sydvaranger’de ultra yüksek kalite doğrudan indirgenmiş (DR) konsantre manyetit üretimine yeniden başlamayı ve Avrupa ile küresel çelik piyasasının başlıca tedarikçisi olmayı hedefliyor.