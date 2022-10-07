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Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Temmuz döneminde %44,5 yükseldi

Cuma, 07 Ekim 2022 10:46:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı bu yılın Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yıla kıyasla %44,5 artışla 8,75 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde, çelik boru ihracatı bir önceki yıla göre %20,6 artışla 824,30 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %22,3 artışla 340,20 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %20,5 artışla 432,89 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %32 artışla 262,63 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %18,3 artışla 514,20 milyon € seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Tel Ferroalyaj Boru Hammaddeler Borular Uzun Ürünler Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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