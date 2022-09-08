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Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Haziran döneminde %54 arttı

Perşembe, 08 Eylül 2022 11:44:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı bu yılın Ocak-Haziran döneminde yıllık %54 artışla 7,47 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde, çelik boru ithalatı bir önceki yıla göre %24,7 artışla 1,29 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %45,4 artışla 343,11 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %37,7 artışla 604,69 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %47,1 artışla 390,75 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %12,8 artışla 1,47 milyar € seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Boru Tel Ferroalyaj Hammaddeler Borular Uzun Ürünler Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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