Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Temmuz döneminde %48,7 arttı

Cuma, 07 Ekim 2022 10:47:26 (GMT+3) | İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %48,7 artışla 8,48 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde, çelik boru ithalatı bir önceki yıla göre %21,5 artışla 1,48 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %43,4 artışla 394,57 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %33,2 artışla 694,91 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %45,2 artışla 449,04 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %11,5 artışla 1,73 milyar € seviyesinde kaydedildi.