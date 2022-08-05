Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Mayıs döneminde %56,5 arttı

Cuma, 05 Ağustos 2022 11:50:26 (GMT+3) | İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %56,5 artışla 6,11 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde, çelik boru ithalatı bir önceki yıla göre %29 artışla 1,07 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %45 artışla 280,91 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %40,9 artışla 502,29 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %45,5 artışla 317,83 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %10,5 artışla 1,18 milyar € seviyesinde kaydedildi.