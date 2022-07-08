Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Nisan döneminde %52,6 arttı

Cuma, 08 Temmuz 2022 10:52:24 (GMT+3) | İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %52,6 artışla 4,87 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı bir önceki yıla kıyasla %21,6 artışla 472,07 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %23,3 artışla 178,49 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %18,4 artışla 236,30 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %33,7 artışla 139,57 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %15,8 artışla 267,34 milyon € seviyelerinde kaydedildi.