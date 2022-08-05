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Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Mayıs döneminde %52,8 artış gösterdi

Cuma, 05 Ağustos 2022 11:49:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı bu yılın Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yıla kıyasla %52,8 artışla 6,22 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde, çelik boru ihracatı bir önceki yıla göre %20,6 artışla 589,28 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %28,5 artışla 235,78 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %25,4 artışla 309,76 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %35 artışla 179,72 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %19,8 artışla 350,30 milyon € seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Boru Ferroalyaj Tel Borular Uzun Ürünler Hammaddeler Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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