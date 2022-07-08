Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Nisan döneminde %51,9 artış gösterdi

Cuma, 08 Temmuz 2022 10:53:38 (GMT+3) | İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı bu yılın Ocak-Nisan döneminde bir önceki yıla kıyasla %51,9 artışla 4,71 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ithalatı bir önceki yıla göre %27,7 artışla 844,05 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %41,7 artışla 217,87 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %39 artışla 398,34 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %40,9 artışla 244,03 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %9 artışla 931,57 milyon € seviyesinde kaydedildi.