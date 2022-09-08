Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Haziran döneminde %49,3 artış gösterdi

Perşembe, 08 Eylül 2022 11:43:19 (GMT+3) | İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı bu yılın Ocak-Haziran döneminde bir önceki yıla kıyasla %49,3 artışla 7,55 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde, çelik boru ihracatı bir önceki yıla göre %20,8 artışla 712,49 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %25,7 artışla 289,04 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %21,3 artışla 369,53 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %35,7 artışla 224,22 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %17,4 artışla 430,76 milyon € seviyesinde kaydedildi.