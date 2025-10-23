GMH Gruppe yeşil çelik ve döngüsel ekonomi odaklı yeniden yapılandırma sürecini tamamladı

Alman vasıflı çelik üreticisi GMH Gruppe, uzun vadeli istikrarını güçlendirmek, rekabet gücünü artırmak ve gelecekteki yatırımlarını korumak amacıyla başlattığı yeniden yapılandırma sürecini tamamladığını duyurdu.

Tüm endüstriyel faaliyetlerin GMH Gruppe SE & Co. KG çatısı altında birleştirildiği, aynı zamanda şirketin yeşil çelik üretim ve dövme operasyonlarını genişletmeye devam edeceği ifade edildi.

Ana sanayi sektörlerine tedarik

Dört adet elektrik ark ocaklı tesis işleten GMH Gruppe, hurdadan geri dönüştürülmüş çelik üreterek döngüsel ekonomiye doğrudan katkıda bulunuyor ve 2039 yılına kadar emisyonlarını sıfırlamayı hedefliyor.

Şirket, otomotiv, makine mühendisliği, demir yolu, enerji, havacılık, tarım ve inşaat makineleri sektörlerine tedarik gerçekleştiriyor.