Feralpi Stahl yeşil çelik üretimi için Juwi ile rüzgâr enerjisi projeleri geliştirecek

Alman çelik üreticisi Feralpi Stahl, düşük emisyonlu çelik üretimine geçiş sürecini hızlandırmak amacıyla Almanya merkezli yenilenebilir enerji şirketi Juwi ile anlaşma imzaladığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Feralpi Stahl’ın Riesa’daki inşaat demiri tesislerine yenilenebilir enerji tedariki için ortaklaşa rüzgâr projesi geliştirme opsiyonu değerlendirilecek. Projenin başarılı olması halinde bölgesel enerji tedarikinin güçlenmesi, emisyonların azalması ve Almanya’nın enerji geçişine katkı sağlanması bekleniyor.

Yeşil çelik üretimi için bölgesel rüzgâr santralleri

İş birliğinin Mittelsachsen bölgesinde yeni rüzgâr santralleri kurulumuna odaklandığı ifade ediliyor. Biri beş, diğeri altı türbinden oluşan santrallerin 2029 yılına kadar faaliyete alınması ve her türbinin yıllık yaklaşık 20 milyon kWh elektrik üretmesi planlanıyor.

Bununla birlikte Feralpi Stahl’ın, ekonomik koşulların uygun olması halinde projeye doğrudan yatırım yapma seçeneğinin de olacağı belirtiliyor.

Karbonsuzlaşma ve yatırım stratejisi

Feralpi Stahl Genel Müdürü Uwe Reinecke, şirketin üretim süreçlerini karbonsuzlaştırmaya devam ettiğini ve Juwi ile iş birliğinin Riesa’da tamamen yeşil çelik üretimine geçişte önemli bir adım olabileceğini söyledi. Şirketin bugüne kadar Almanya’daki faaliyetlerine 220 milyon €’nun üzerinde yatırım yaptığını vurguladı.

Feralpi Group, 2050 yılına kadar emisyonlarını tamamen sıfırlamayı hedefliyor.